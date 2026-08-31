Weer Achterhoek: regen speelt vandaag een duidelijke rol

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Foto: PR

In Groenlo en de Achterhoek verloopt de dag regenachtig. De temperatuur begint rond 16 graden en bereikt later op de dag ongeveer 18 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint zonnig, in de middag wordt het motregenachtig en de avond verloopt motregenachtig. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het loont vandaag om af en toe opnieuw naar buiten te kijken. Wolkenvelden en opklaringen kunnen elkaar afwisselen, waardoor het ene moment aangenamer aanvoelt dan het andere.

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Regen en wind

Regen is vandaag een belangrijk onderdeel van het weer, vooral in de middag. In totaal kan ongeveer 11,4 millimeter vallen, waardoor wegen en fietspaden langere tijd nat kunnen blijven. Daarbij staat een matige wind, die vooral in het open gebied merkbaar is.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 06:43 tot 20:23 uur.

KNMI-waarschuwing voor Gelderland

⚠️ Code geel Gelderland. Vandaag onweersbuien, eerst aan de kust, later ook landinwaarts.In het noordwesten veel regen Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.