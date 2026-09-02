Weer Achterhoek: Bewolkt weer

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Foto: PR

In Groenlo en de Achterhoek verloopt de dag bewolkt. De temperatuur begint rond 11 graden en bereikt later op de dag ongeveer 22 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint licht bewolkt, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt bewolkt. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het loont vandaag om af en toe opnieuw naar buiten te kijken. Wolkenvelden en opklaringen kunnen elkaar afwisselen, waardoor het ene moment aangenamer aanvoelt dan het andere.

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Regen en wind

Een enkele bui of wat gespetter is mogelijk, met de grootste kans in de avond. Langdurige regen lijkt daarbij niet het meest waarschijnlijke scenario. Daarbij staat een matige wind, die vooral in het open gebied merkbaar is.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 06:47 tot 20:19 uur.