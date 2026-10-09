DOETINCHEM — Nieuwe Samenleesclub start in Amphion Filmhuis in Doetinchem

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Vanaf 27 oktober kunnen liefhebbers van verhalen en literatuur elkaar regelmatig treffen in Amphion Filmhuis. Daar begint dan de Samenleesclub, een initiatief waarbij deelnemers om de week op dinsdagmiddag samenkomen om te luisteren naar voorgelezen teksten uit de wereldliteratuur. Na het luisteren gaat de groep met elkaar in gesprek over het verhaal, romanfragment of gedicht dat is gedeeld.

De bijeenkomsten vinden plaats van 14.00 tot 15.00 uur in Amphion Filmhuis aan de Hofstraat 2. Deelname is gratis, wel zijn consumpties voor eigen rekening. De demonstratie- en leesbegeleiding ligt in handen van Annelies en Diny, die zorgen voor een rustige en gezellige sfeer. Het initiatief richt zich op iedereen die graag samen verhalen wil ontdekken en andere mensen wil ontmoeten, zonder dat ervaring met literatuur nodig is.

De data voor de bijeenkomsten zijn 27 oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 december 2026, en verder op 5 en 19 januari, 2 en 16 februari, en 2, 16 en 30 maart 2027. Aanmelden kan voor een of meerdere data via e-mail aan langlevenkunst@amphion.nl. Vermeld daarbij ‘Samenleesclub’, je naam en telefoonnummer. Telefonisch aanmelden is mogelijk via 0314-376000 of bij Ria Breukelaar van Schavenweide, met vermelding van de Samenleesclub.

De Samenleesclub maakt gebruik van de landelijke leesmethodiek Shared Reading, waarbij het beleven en bespreken van verhalen centraal staat. De methode is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat verhalen mensen met elkaar kunnen verbinden en ruimte bieden voor gesprekken over het dagelijks leven.