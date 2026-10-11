LICHTENVOORDE — 75 verhalen en gedichten voor Dialectdag in Lichtenvoorde

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Voor de 59e grensoverschrijdende Dialectdag in Lichtenvoorde zijn 75 verhalen en gedichten ingezonden. Dit jaar staat de Riek Beskers Schrijfwedstrijd in het teken van het thema ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’. De verhalen worden op zaterdag 31 oktober 2026 voorgedragen in de Johanneshof. De Dialectdag, ook wel Tag des Platt genoemd, wordt georganiseerd door de Stichting Culturele Grenscontacten Achterhoek-Westmünsterland. Tijdens het evenement draait het om streektaal, verhalen, muziek en ontmoeting tussen inwoners van de Nederlandse en Duitse grensregio.

Een jury heeft een selectie gemaakt uit de inzendingen. De gekozen schrijvers mogen hun werk zelf voordragen. Daarnaast kan het publiek stemmen op hun favoriete voordracht. De winnaar ontvangt de publieksprijs van de Riek Beskers Schrijfwedstrijd. Naast de voordrachten verzorgt Henry Welling een optreden met countryachtige dialectmuziek, waarbij de teksten centraal staan. Na het ochtendprogramma volgt een gezamenlijke lunch. In de middag is er een begeleide wandeling door Lichtenvoorde, waarbij deelnemers meer te horen krijgen over de geschiedenis en bijzondere plekken van de stad.

De Dialectdag begint om 10.00 uur in de Johanneshof aan de Rentenierstraat 9. De entree bedraagt 17,50 euro per persoon, inclusief lunch, koffie en thee. Aanmelden wordt gevraagd vóór 24 oktober, maar betalen aan de zaal is ook mogelijk.

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het Europese Interreg-programma Deutschland-Nederland. Iedereen die interesse heeft in dialect en de cultuur van de grensregio is welkom.