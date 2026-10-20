RUURLO — Proefreis met OV-ambassadeur helpt inwoners weer op weg met bus en trein

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Inwoners die onzeker zijn over reizen met het openbaar vervoer kunnen woensdagmiddag 28 oktober deelnemen aan een proefreis vanuit Ruurlo. Tijdens deze reis oefenen zij onder begeleiding van een OV-ambassadeur met het reizen per bus en trein.

De OV-ambassadeur legt uit hoe het openbaar vervoer werkt en beantwoordt vragen van deelnemers. Ook is er aandacht voor het gebruik van reisplanner-apps en het contactloos betalen met OVpay. De proefreis richt zich op mensen die langere tijd niet met het openbaar vervoer hebben gereisd of het lastig vinden om zelfstandig te reizen. Het doel is dat zij daarna met meer vertrouwen zelf op pad kunnen.

Deelname aan de proefreis is gratis, maar de reiskosten zijn voor eigen rekening. Deelnemers wordt gevraagd een OV-chipkaart en/of een contactloze bankpas mee te nemen. De exacte opstapplaats en aanvangstijd worden na aanmelding bekendgemaakt.

Aanmelden kan via ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl, telefonisch via 038 – 454 01 30 of via de website van RRReis.