BORCULO — Laatste OPen Beeldentuindag van dit seizoen

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Foto: PR

Beeldentuin AJ & LW Bier houdt zondag 25 oktober de laatste Opentuindag van dit seizoen. Bezoekers zijn van 11.00 tot 17.00 uur welkom aan de Haarloseweg 6 in Borculo.

De tuin brengt kunst en natuur samen. Tussen het groen staan keramische objecten en houtsculpturen van de kunstenaars AJ & LW Bier. Bezoekers kunnen nog een ronde door de tuin maken en de werken bekijken voordat de beelden na dit weekend naar binnen worden gehaald voor de winter.

Tijdens de Opentuindag zijn de kunstenaars aanwezig om bezoekers te ontmoeten en te vertellen over hun inspiratie en de verhalen achter de kunstwerken. Ook zijn er beelden met korting te koop. Volgens de organisatie kunnen bezoekers bovendien informeren naar workshops voor volgend jaar. Het aanbod omvat onder meer Raku stoken, Naked Raku, Obvara-stook, geblazen glazuur, textiel verharden en krokodillenglazuur. De makers zijn geregeld aan het werk; bezoekers kunnen dan een kijkje nemen in het creatieve proces.

Na afloop van het buitenseizoen verhuist de collectie naar Galerie Le Stockage. Die galerie opent in november opnieuw voor de winterexpositie.

Meer informatie is te vinden op de website van Beeldentuin AJ & LW Bier.