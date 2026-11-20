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Burgemeester Anne-Marie Fellinger van Montferland is op zondag 29 november te gast in het Nieuwscafé in Amphion Theater. Ze gaat tijdens deze talkshow in op de uitdagingen rond het vuurwerkverbod, juist in de grensregio met Duitsland.

Fellinger is sinds anderhalf jaar burgemeester in Montferland, een gemeente die direct aan Duitsland grenst. Het gesprek richt zich op de vraag hoe het vuurwerkverbod wordt gehandhaafd rond de jaarwisseling, terwijl vuurwerk in Duitsland wel gewoon verkocht blijft. Ook spreekt Fellinger over ondermijning en de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld die daarbij komt kijken. Terloops deelt ze ook iets over haar muzikale achtergrond en neemt ze haar gitaar mee naar de talkshow.

Daarnaast schuift thrillerschrijfster Inge Spaan uit Silvolde aan. Samen met co-auteur Bobby Lammers, werkzaam bij de politie in Den Haag, schreef zij De Stille Vader, het eerste deel van een boekenserie die zich afspeelt in de Achterhoek. Het verhaal gaat over een zaak waarin meerdere mensen worden vermoord en een hoofdinspecteur wordt ondersteund door zijn teckel Floyd.

Verder vertelt stadsboerin Ellen Willems over haar deelname aan Stem voor een Kind. Zij is een van de twaalf Achterhoekers die op 12 december in Amphion optreden voor een goed doel, ondanks dat zingen niet hun expertise is.

Het Nieuwscafé wordt gepresenteerd door Monique Rademaker en Erik Hagelstein, met muzikale omlijsting door Henk Hilferink. De talkshow duurt van 14.00 tot 15.00 uur en vindt plaats in de kleine zaal van Amphion Theater. Kaarten kosten zes euro en zijn inclusief een consumptie. Tickets zijn te koop via amphion.nl.