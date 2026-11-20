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Op zondag 29 november presenteren vijf inwoners uit de gemeente Bronckhorst hun verhalen tijdens het Vonk Verhalenlab in Café de Jongens in Hengelo. Van 14:30 tot 16:00 uur nemen zij het publiek mee langs herkenbare verhalen van vroeger en nu.

De verhalenvertellers Nannie, Paulien, Gerhard, Greet en Annemarie hebben de afgelopen weken onder begeleiding van Boaz Boele hun verhalen voorbereid. Hij begeleidt de middag en zorgt dat de luisteraars een reis maken door hun persoonlijke ervaringen.

Voor muzikale omlijsting zorgt het duo Schoolmates. De bijeenkomst vindt plaats in een informele kroegsfeer, waardoor het een ontspannen middag wordt die volgens de organisatie nog lang zal worden besproken tijdens de feestdagen.

De toegang is gratis. Café de Jongens is gevestigd aan de Bleekstraat 3 in Hengelo (Gld).

Meer informatie over het Vonk Verhalenlab en eerdere activiteiten is te vinden in het artikel over de training storytelling bij Vonk Verhalenlab.