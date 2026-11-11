EEFDE — Extra concert Nederlands Bach Consort op 22 november in Eefde

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Foto: Jos Amse

Het Nederlands Bach Consort geeft op zondag 22 november een extra concert in de Kapel op ’t Rijsselt in Eefde. Deze voorstelling begint om 15.00 uur.

De ochtendvoorstelling van datzelfde programma is al uitverkocht, daarom is er ’s middags een bijkomende mogelijkheid om het concert bij te wonen. Het consort brengt originele werken van Johann Sebastian Bach, waaronder een vocale uitvoering van de Goldberg Variaties. Daarnaast zijn er ook stukken te horen van latere en hedendaagse componisten die zich lieten inspireren door Bach, variërend van the Beach Boys tot Paul Simon.

De zangers worden begeleid door jazzpianist Rik Elings, die een eigen interpretatie geeft aan de muziek van Bach. Zo laat het concert horen dat muziek geen grenzen kent.

Het optreden vindt plaats in de Kapel op ’t Rijsselt op het eeuwenoude landgoed ’t Rijsselt, gelegen aan de Mettrayweg 25 in Eefde, tussen de Hanzesteden Deventer en Zutphen.

Meer informatie en kaarten zijn te vinden op de officiële website van de Kapel op ’t Rijsselt.