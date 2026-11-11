ZELHEM — Tijdelijke noodopvang voor 100 statushouders.

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Vanaf begin december komt er opnieuw een tijdelijke opvang van circa 100 nareizende statushouders in vakantiepark De Betteld in Zelhem. Dit moet de druk op de overvolle asielzoekerscentra in Nederland verminderen. Het gaat om gezinsleden die herenigd worden met familie die al in Nederland woont.

De opvang duurt naar verwachting tot 12 april 2027. De statushouders wachten nog op geschikte woningen elders in Nederland. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en De Betteld zijn verantwoordelijk voor de begeleiding op de locatie.

Voor deze opvang is een tijdelijke afwijking van het omgevingsplan (BOPA) aangevraagd en door het college goedgekeurd. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd.