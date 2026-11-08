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DITO speelt blijspel in De Mattelier in Groenlo

1 minuut leestijd

Foto: PR

Toneelvereniging DITO speelt in maart 2027 het blijspel Zonde van de Zusters in De Mattelier. De voorstellingen zijn op donderdag 18 maart om 20.00 uur, vrijdag 19 maart om 20.00 uur en zondag 21 maart om 14.30 uur.

Het stuk, geschreven door Ton Davids en geregisseerd door Ester Bergsma, belooft bijzondere personages, verrassende wendingen en veel humor. Wat er precies gebeurt, houdt DITO nog geheim. De vereniging nodigt bezoekers uit zich in De Mattelier te laten verrassen.

De zaal gaat een halfuur voor aanvang open. Meer informatie over de kaartverkoop volgt later via De Mattelier en de leden van DITO.

Bron: DITO

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