GROENLO — ACTRONICS Berkelland Rally haalt voor het eerst Groenlo binnen

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Foto: Gerben Slomp

De ACTRONICS Berkelland Rally doet zaterdag 21 november voor het eerst officieel Groenlo aan. De rallyteams maken tijdens de wedstrijd tweemaal een tussenstop van twintig minuten op de Markt. De eerste auto’s worden daar rond 12.58 uur verwacht. De tweede stop begint volgens het tijdschema omstreeks 16.40 uur.

Met de komst naar Groenlo krijgt de rally voor het eerst een officieel onderdeel buiten de gemeente Berkelland. De deelnemers worden tijdens de zogeheten regroup tijdelijk op de Markt opgesteld. Voor bezoekers is dat een kans om de rallyauto’s en bemanningen van dichtbij te bekijken.

Een regroup is geen onderhoudspauze. De organisatie gebruikt de onderbreking om het wedstrijdveld weer volgens het tijdschema te laten vertrekken. Onderhoud aan de auto’s vindt plaats in het servicepark op bedrijventerrein De Kiefte in Eibergen.

Historische Markt als decor

De historische bebouwing rond de Markt vormt het decor voor de tijdelijke opstelling van de rallyauto’s. Groenlo is bekend als voormalige vestingstad en kreeg al in 1277 stadsrechten. De vestinggeschiedenis is nog altijd herkenbaar aan onder meer de stadsgracht, delen van de stadswal en het historische stratenpatroon.

Rallyvoorzitter Marijn Visser noemt de uitbreiding naar Groenlo een bijzondere stap. „We zijn trots dat we deze stap kunnen zetten. Dat we onze rallyteams straks op zo’n bijzondere locatie, tussen de prachtige historische gevels van Groenlo, mogen verwelkomen, maakt deze stap voor ons extra bijzonder.”

Volgens Visser biedt de samenwerking tussen de gemeenten Berkelland en Oost Gelre bovendien mogelijkheden om de rally de komende jaren verder te ontwikkelen.

Acht klassementsproeven

De ACTRONICS Berkelland Rally vormt de finale van het Nederlandse rallyseizoen. Op het programma staan vier klassementsproeven in Rekken, Voor-Beltrum, Avest en Eibergen. Iedere proef wordt tweemaal verreden.

De wedstrijd begint om 11.30 uur op De Kiefte in Eibergen. Na de tweede ronde wordt de eerste deelnemer rond 18.24 uur bij de finish verwacht. De klassementsproeven en het servicepark zijn gratis toegankelijk voor bezoekers.