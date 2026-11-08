ZEDDAM — Lucinda Brand Europees kampioen veldrijden na jurybesluit in Zeddam

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Lucinda Brand is zaterdag Europees kampioen veldrijden geworden bij de elitevrouwen tijdens het EK in Zeddam. De titel kwam tot stand na een jurybesluit, nadat de Luxemburgse Marie Schreiber als eerste over de finish kwam.

De jury oordeelde dat Schreiber in de eindsprint van haar lijn was afgeweken en Brand had gehinderd. Hierdoor werd Schreiber teruggezet naar de tweede plaats en ging de Europese titel naar Brand. De Nederlandse eindigde vlak achter Schreiber, terwijl Ceylin del Carmen Alvarado als derde finishte.

Brand gaf aan zelf niet om een beoordeling te hebben gevraagd en noemde Schreiber de sterkste renster van de wedstrijd. Schreiber was het niet eens met de beslissing en verscheen niet op het podium.

Voor Brand is dit haar tweede Europese titel; eerder werd ze in 2021 al kampioen. Bij de juniorvrouwen won de Belgische Lentel Huys, terwijl de Fransman Aubin Sparfel de titel bij de beloften pakte.

Het Europees kampioenschap in Zeddam gaat zondag verder met wedstrijden voor junioren mannen, beloften vrouwen en elite mannen.