LANDELIJK — IGJ waarschuwt voor mogelijk onveilige condooms

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De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) adviseert consumenten uit voorzorg alert te zijn op condooms van fabrikant Richter Rubber Technology. Bij een aantal productieseries zijn kwaliteitsproblemen vastgesteld. Daardoor kunnen condooms scheuren of onvoldoende bescherming bieden tegen een zwangerschap of seksueel overdraagbare aandoeningen.

De Franse autoriteiten hebben vijftien productreferenties van de fabrikant uit de handel gehaald en teruggeroepen. Het gaat om ultradunne condooms. Volgens de Franse autoriteiten kunnen problemen in het productieproces de dikte en kwaliteit van het latex beïnvloeden. De betrokken productnamen en serienummers staan in de waarschuwing van de Franse overheid.

De IGJ heeft niet kunnen vaststellen of de betreffende producten in Nederland zijn verkocht. De inspectie adviseert consumenten de condooms van deze fabrikant uit voorzorg niet te gebruiken. Wie twijfelt of een verpakking onder de waarschuwing valt, kan contact opnemen met het verkooppunt of de leverancier.