LANDELIJK — Ruim 40 procent van Nederlandse gemeenten heeft geen inclusieve speelplek voor kinderen met en zonder handicap

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Nederland telt inmiddels 200 gemeenten met minstens één inclusieve speelplek waar kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen. Toch heeft ruim 40 procent van de gemeenten nog geen dergelijke plek. Dit blijkt uit onderzoek van het SamenSpeelFonds, dat laat zien dat eenvoudige aanpassingen op speelplekken het aantal spelende kinderen aanzienlijk verhogen.

Voor veel kinderen met een beperking is buitenspelen niet vanzelfsprekend. Slechts 60 procent van de gemeenten biedt een speelplek die toegankelijk is voor alle kinderen. Bovendien zijn negen van de tien speelplekken in Nederland onvoldoende aangepast voor kinderen met een handicap, waardoor zij vaak buitengesloten blijven van sociale ontmoetingen en spel.

Volgens Mascha van Werven, directeur van Jantje Beton, is het essentieel dat speelplekken toegankelijk zijn voor alle kinderen. “Op een speelplek leren kinderen samen spelen, samenwerken en vaak ook hun eerste vriendjes kennen. Het is onacceptabel dat kinderen met een beperking nog steeds niet vanzelfsprekend mee kunnen doen,” zegt zij.

Rebecca Gerritse, directeur van Stichting het Gehandicapte Kind, benadrukt dat het ontbreken van toegankelijke speelplekken kinderen met een handicap letterlijk en figuurlijk aan de zijlijn plaatst. “Inclusieve speelplekken geven kinderen met en zonder handicap de kans om samen te spelen, elkaar te leren kennen en samen op te groeien,” aldus Gerritse.

Uit het onderzoek blijkt dat relatief eenvoudige aanpassingen, zoals toegankelijke paden, speeltoestellen die voor iedereen bereikbaar zijn, voldoende manoeuvreerruimte en toestellen die samenwerking stimuleren, een groot verschil maken. Op 93 procent van de aangepaste speelplekken neemt het aantal bezoekers toe, en op zeven van de tien plekken spelen meer kinderen met en zonder beperking samen.

Een voorbeeld is Mason, een jongen van negen jaar met een beperking, en zijn moeder Tamara. Zij vochten ruim drieënhalf jaar voor een inclusieve speelplek in hun buurt. Dankzij een verhard pad en toegankelijke speeltoestellen zoals een nestschommel en een brede glijbaan kan Mason nu zelfstandig spelen en contact maken met andere kinderen. Voor hem betekent dit een wereld van verschil.

Jantje Beton en Stichting het Gehandicapte Kind werken samen via het SamenSpeelFonds en het SamenSpeelNetwerk om in elke gemeente minstens één inclusieve speelplek te realiseren. Naast de inrichting van de speelplek is ook samenwerking met scholen, buurtcoaches en lokale partners belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen elkaar daadwerkelijk ontmoeten en samen spelen.

Gemeenten en initiatiefnemers worden opgeroepen om inclusie vanaf het begin mee te nemen bij de aanleg, renovatie en vervanging van speelplekken. Via het SamenSpeelNetwerk is kennis en advies beschikbaar, en het SamenSpeelFonds biedt financiële ondersteuning.

Meer informatie over het SamenSpeelFonds is te vinden op www.samenspeelnetwerk.nl/samenspeelfonds. Ook Jantje Beton en Stichting het Gehandicapte Kind bieden uitgebreide informatie op respectievelijk www.jantjebeton.nl en www.gehandicaptekind.nl.