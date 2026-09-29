Weer Achterhoek: Bewolkt weer

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Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag bewolkt. De temperatuur begint rond 15 graden en bereikt later op de dag ongeveer 27 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint bewolkt, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt zonnig. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

De dag heeft twee gezichten: vroeg voelt het nog koel aan, terwijl het later een stuk zachter wordt. Vooral op zonnige en beschutte plekken is dat verschil goed merkbaar.

Regen en wind

Een enkele bui of wat gespetter is mogelijk, met de grootste kans in de ochtend. Langdurige regen lijkt daarbij niet het meest waarschijnlijke scenario. De wind blijft rustig en zal meestal weinig opvallen.

Praktisch voor onderweg

Voor buitenactiviteiten zijn luchtige kleding en bescherming tegen de zon prettig. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:30 tot 19:15 uur.