GROENLO — De Mattelier start nieuwe activiteiten voor inwoners

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Foto: PR

De Mattelier in Groenlo gaat bewoners helpen om eigen activiteiten op te zetten. Het eerste initiatief is een handwerkcafé, dat op woensdag 21 oktober begint. Bezoekers kunnen er samen haken, breien of borduren en elkaar ontmoeten.

Ook werkt De Mattelier aan een ontmoetingsplek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en een wekelijkse creatieve inloop. Voor deze activiteiten zijn nog geen startdata bekendgemaakt.

Daarnaast organiseert De Mattelier na de Zomerweek ook activiteitenweken in andere seizoenen. De Herfstweek staat gepland van 19 tot en met 23 oktober. De Winterweek volgt op 21, 22, 23, 28, 29 en 30 december. De programma’s worden later bekendgemaakt.

Meer informatie staat op de website van De Mattelier.