GELDERLAND — Activiteiten over lichaam en geest tijdens Maand van de Geschiedenis in Gelderland

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In oktober staat de Maand van de Geschiedenis in het teken van ‘Lichaam & Geest’. Diverse musea, bibliotheken en erfgoedinstellingen in Gelderland organiseren activiteiten die laten zien hoe mensen vroeger leefden, werkten en zorgden voor elkaar.

In het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur kunnen bezoekers van 29 september tot en met 31 oktober een audioroute volgen. Daarin is te horen hoe het was om in een bedstede te slapen en welke hulpmiddelen het zware huishoudelijke werk veranderden.

Museum Bronbeek in Arnhem organiseert op 6 oktober een lezing van onderzoeksjournalist Jeannette van Ditzhuijzen. Zij vertelt over de gezondheidszorg op Curaçao vanaf 1634, een onderwerp dat inzicht geeft in de medische geschiedenis van het Caribische eiland.

Op 11 oktober kunnen gezinnen tijdens het Nijmeegs Geschiedenisfestival TOEN kennismaken met het werk van soldaten en militaire verzorgers in de Tweede Wereldoorlog. Dit festival biedt een toegankelijke manier om de geschiedenis van die periode te ontdekken.

Daarnaast geeft Suzanna Jansen op 13 oktober in Rozet Arnhem een lezing over ‘Project RUST’, een essay over rusthuizen voor overspannen moeders in de jaren vijftig en zestig. Dit onderwerp belicht een bijzondere kant van de geschiedenis van de geestelijke gezondheid.

Meer activiteiten en details zijn te vinden in de agenda van de Maand van de Geschiedenis.