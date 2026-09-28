OOST GELRE / WINTERSWIJK — Wisselende resultaten voor voetbalclubs in Oost Gelre en omgeving

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De voetbalclubs uit de regio hebben afgelopen weekend verschillende uitslagen geboekt. Terwijl Grol, Longa ’30 en Erix hun wedstrijden verloren, wisten Ruurlo en Varsseveld overtuigend te winnen.

Grol speelde zondag uit tegen Jonge Kracht in Huissen en verloor met 3-0. Longa ’30 ging zaterdag met 1-0 onderuit bij Nivo Sparta. Erix uit Lievelde verloor de streekderby tegen VIOS Beltrum met 3-1, nadat het bij rust nog 1-1 stond.

Ruurlo behaalde een ruime overwinning op Rietmolen met 5-0 op eigen veld. Varsseveld won thuis met 4-0 van VV Cuijk. FC Winterswijk speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen FC Zutphen. RKZVC hield eveneens een punt over aan de uitwedstrijd tegen Vorden, die ook in 2-2 eindigde.

Ook bij de lagere elftallen vielen de nodige doelpunten. Ruurlo 2 won met 2-0 van FC Dinxperlo 2, terwijl Ruurlo 5 met 8-2 zegevierde bij AD ’69 3. Ruurlo 6 was met 6-1 te sterk voor Grol 11. Bij Varsseveld won het tweede elftal met 3-1 van OBW 2 en het vierde elftal met 2-0 bij Keijenburgse Boys 3. De vrouwen van de combinatie Erix/KSV speelden met 2-2 gelijk tegen SVO Twickel.