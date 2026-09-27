HUISSEN / GROENLO — Grol 1 verliest met 3-0 van Jonge Kracht in Huissen

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Foto: Marcel Houwer

Grol 1 heeft zondag een zware nederlaag geleden tegen Jonge Kracht. In de uitwedstrijd in Huissen verloor het team van trainer Arjen Nijman met 3-0. Het was voor Grol de tweede nederlaag in de tweede klasse J, nadat het eerder al verloor van Varsseveld.

Vanaf het begin had Jonge Kracht het initiatief en controle over de wedstrijd. Na zeven minuten opende Wessel Janssen de score met een strak schot in de linkerbovenhoek, waar doelman Nick Oude Luttikhuis geen antwoord op had. Grol probeerde het spel te maken, maar het middenveld werd goed afgeschermd en de aanvallen strandden vaak door balverlies.

De situatie verslechterde toen aanvoerder Luc Berentsen een rode kaart kreeg. Bij een sliding raakte hij de enkel van een tegenstander, waarop scheidsrechter Matthias Hollebeek direct rood trok. Zonder VAR was er geen mogelijkheid om de beslissing te herzien. Met een man minder was Grol verder kansloos.

Voor rust verdubbelde Jonge Kracht de voorsprong via Dries Grotenberg, die uit een lage voorzet bij de tweede paal scoorde. Grol kreeg slechts één kans, toen Tycho Riteco zich vlak voor rust vrij kapte in de zestien, maar zijn schot mislukte.

In de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde. Jonge Kracht hield het balbezit en maakte na zeven minuten de 3-0 via Max Reijmers. Kort daarna werd een vierde doelpunt afgekeurd wegens handsbal. Grol ontsnapte nog toen een afstandsschot via de vingertoppen van Oude Luttikhuis op de lat belandde. In het laatste half uur gebeurde er weinig meer, waarbij Grol de moed verloor en Jonge Kracht de wedstrijd rustig uit speelde.

Met deze uitslag staat Grol 1 na twee wedstrijden nog zonder punten in de competitie. Komende zondag speelt het team thuis tegen Quick 1888 uit Nijmegen, dat eveneens nog puntloos is.