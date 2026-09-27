GROENLO — Ruim 300 deelnemers genieten van najaarswandeling door Groenlo

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Foto: Marcel Houwer

Onder prachtige weersomstandigheden is zondag de najaarswandeling in Groenlo gehouden. Ruim 300 deelnemers trokken eropuit voor een wandeling waarbij niet alleen de omgeving, maar ook verschillende optredens onderweg voor de nodige verrassingen zorgden.

Verspreid langs de route werden de wandelaars getrakteerd op optredens en bijdragen van verschillende lokale artiesten en bekende gezichten. Zo waren er optredens van Theater Ttoep, toneelgroep Voor Galg en Rad, Tim Ebbers, Tonnie Gr. Kormelink en Theo Brinke. Ook Bjorn Wouters en Lisanne Alink leverden een bijdrage aan het programma.

Daarnaast kwamen de deelnemers onderweg het Dichtercollectief met Mark Ebbers tegen. Stadsgids Hemmie Oolthuis zorgde voor een bijdrage waarin uiteraard ook de geschiedenis van Groenlo een plaats kreeg. Daarmee was de najaarswandeling meer dan alleen een wandeling: onderweg viel op verschillende plekken iets te zien, te horen of te beleven.

Het weer werkte zondag volop mee. Onder een aangename najaarszon konden de ruim 300 deelnemers in alle rust van de route en de verschillende optredens genieten. De combinatie van wandelen, lokale cultuur, muziek, theater en historie zorgde voor een afwisselende middag.

De organisatie kijkt dan ook terug op een geslaagde editie en bedankt naast alle artiesten ook Scouting Groenlo, EHBO en Brouwersnös voor hun medewerking aan de najaarswandeling.