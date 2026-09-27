GROENLO — Ruim 2.400 euro opgehaald tijdens Oekraïense Onafhankelijkheidsdag

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Foto: PR

Tijdens de viering van de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag in De Mattelier in Groenlo is ruim 2.400 euro opgehaald. De opbrengst gaat naar twee goede doelen in Oekraïne, meldt De Mattelier.

De bijeenkomst vond plaats op 29 augustus. Bezoekers maakten kennis met Oekraïense tradities, muziek en verhalen. Ook was er aandacht voor de oorlog in het land. Het evenement werd georganiseerd door Natascha Kolbeek (JufNaTAALka), Natasha Veldhuizen-Koval, Culturije, De Mattelier en het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog. Inwoners uit Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland hielpen mee met eten, activiteiten en muziek.

Meer informatie: De Mattelier.