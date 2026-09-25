DINXPERLO — Ongeveer 900.000 liter rioolwater weggepompt na brand in Dinxperlo

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Na de brand bij voormalig afvalverwerker Complexie aan de Helmkamp is ongeveer 900.000 liter rioolwater weggepompt. Het water is tijdelijk opgeslagen in een mestsilo. Bij het blussen op maandag 21 september werd aanvankelijk water uit het Blauwe Meer gebruikt, waarin PFAS zit. Een deel van het bluswater kwam in het riool terecht.

De gemeente Aalten liet het rioolwater vanaf dinsdagavond wegpompen. De werkzaamheden waren woensdagochtend rond 10.00 uur afgerond. De rioolwaterzuivering in Dinxperlo is inmiddels weer in gebruik en inwoners kunnen het riool normaal gebruiken.

Onderzoek moet uitwijzen hoe sterk het opgeslagen water is vervuild en hoe het verantwoord kan worden verwerkt.