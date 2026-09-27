HENGELO (GLD) — Hengelo zoekt inwoners voor training storytelling bij Vonk Verhalenlab

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Foto: PR

Amphion Cultuurbedrijf begint op 28 oktober met een nieuwe reeks trainingen van Vonk Verhalenlab, een storytelling café waar inwoners van de gemeente Bronckhorst hun persoonlijke verhalen leren vertellen. Voor deze nieuwe editie zijn vijf verhalenvertellers en vijf verhalendragers gezocht die samen hun verhaal vorm willen geven en presenteren.

Deelnemers krijgen vier woensdagavonden training, waarin zij onder leiding van verhalenverteller Boaz Boele ontdekken hoe ze hun verhaal op een eigen en aansprekende manier kunnen vertellen. De verhalen kunnen over van alles gaan: een herinnering, een bijzondere gebeurtenis of een alledaagse ervaring met een verrassende kant, zoals een schoen die een bijzondere reis door de Achterhoek maakte. Het doel is dat de verhalenvertellers eind november klaar zijn voor een kort optreden van ongeveer vijf minuten.

Naast de vertellers zijn verhalendragers nodig, die als trainingsmaatje meewerken aan het ontwikkelen van de verhalen. Ervaring met vertellen is niet vereist; nieuwsgierigheid en interesse zijn belangrijker. De trainingen vinden plaats in het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo, met de laatste sessie en de generale repetitie in Café de Jongens, waar ook het publieksevenement wordt gehouden.

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De trainingavonden zijn op 28 oktober, 4, 18 en 25 november van 19.00 tot 20.30 uur. De generale repetitie vindt plaats op zondag 29 november. Die middag zal het storytelling café ook daadwerkelijk plaatsvinden, waar de deelnemers hun verhalen voor publiek brengen, omlijst met live muziek.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als verhalenverteller of verhalendrager via Langlevekunst@amphion.nl, onder vermelding van ‘aanmelden Verhalenlab’. Er wordt gestreefd naar een gevarieerd programma met diverse verhalen en deelnemers. Wie er deze keer niet bij kan zijn, krijgt later een nieuwe kans. Vonk Verhalenlab wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bronckhorst.