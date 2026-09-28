GROENLO — Grol 1 speelt komende week thuis tegen Quick 1888

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Foto: Marcel Houwer

Bij s.v. Grol staan van donderdag 1 tot en met zondag 4 oktober wedstrijden voor jeugd- en seniorenteams op het programma. De wedstrijd van Grol 1 tegen Quick 1888 sluit de voetbalweek zondag om 14.30 uur af op het hoofdveld in Groenlo.

Grol 2 speelt al op donderdagavond. De ploeg gaat om 20.00 uur op bezoek bij Longa ’30 2 in Lichtenvoorde. Vrijdagavond komt ook Grol 1 Futsal in actie. Dat team ontvangt ’t Peeske 4 om 21.00 uur.

Zaterdag spelen meerdere jeugdteams. Grol O19-1 gaat om 15.15 uur op bezoek bij Longa ’30 O19-1, terwijl Grol O19-2 om 14.30 uur thuis tegen SJO HSC-Buurse O19-2 speelt. Voor Grol O13-2 wacht om 10.45 uur een thuiswedstrijd tegen FC Aramea O13-1JM. De Groenlose ploeg won afgelopen zaterdag met 1-2 bij FC Trias. Grol O13-1 ontvangt om 12.15 uur Ruurlo O13-1.

Op zondag speelt naast Grol 1 ook Grol 2 thuis: om 11.45 uur tegen Stevo 2. Grol VR1 reist naar Borculo voor de wedstrijd tegen DEO VR1, die om 11.00 uur begint.

Het volledige wedstrijdprogramma van s.v. Grol bevat de overige wedstrijden en eventuele wijzigingen.