WINTERSWIJK — Silent Rebellion te zien in Filmhuis Winterswijk op 13 oktober

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Op donderdag 13 oktober draait de Zwitserse film Silent Rebellion drie keer in Filmhuis Winterswijk. De voorstellingen beginnen om 16.00, 18.30 en 21.00 uur in het Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat 4-8.

De film speelt zich af in 1943 in een streng protestants grensdorp in Zwitserland. Het verhaal volgt de 15-jarige Emma, die opgroeit in een conservatieve gemeenschap waar ze wordt voorgedragen voor een Deugdzaamheidsprijs. Alles verandert wanneer Emma zwanger raakt na een verkrachting. In het dorp heerst een schijnheilige sfeer waarin haar situatie en die van haar moeder, die het dorp verliet, zwaar worden veroordeeld.

Emma probeert haar weg te vinden in een omgeving die weinig ruimte biedt voor haar situatie. De dorpspastoor, bij wie ze als dienstmeisje werkt, is een van de weinigen die haar enigszins begrijpt, maar ook hij worstelt met de hypocrisie van de dorpelingen, die vluchtende Joodse families zonder scrupules terug de grens overzetten.

Uiteindelijk trouwt Emma met een jongen die altijd al een oogje op haar had, maar ook in dat huwelijk wordt ze behandeld als dienstmeid. Ze weigert dat te accepteren en neemt de regie over haar eigen leven.

Silent Rebellion is het speelfilmdebuut van regisseur Marie-Elsa Sgualdo en wordt gedragen door het indrukwekkende spel van hoofdrolspeelster Lila Gueneau. Recensenten prijzen haar vertolking, waarbij ze vooral met haar ogen acteert. De film kreeg lovende kritieken van onder meer de Volkskrant, Trouw en NRC.

Kaarten voor de voorstellingen kunnen worden gereserveerd via de website van Filmhuis Winterswijk. Reserveren voor het reguliere programma op dinsdag gaat bij voorkeur via Skopein. Telefonisch reserveren kan via 0543-521515. Kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden afgehaald.

De film is toegankelijk voor iedereen, donateurschap is niet verplicht. Donateurs krijgen wel korting op de entreeprijs.