GROENLO — The Benjamins verzorgen muziek tijdens najaarswandeling in Groenlo

1 minuut leestijd

Foto: Marcel Houwer

Tijdens de najaarswandeling op zondag 27 september klonk er muziek op De Bleek. Het duo The Benjamins, bestaande uit zangeres Lisanne Alink en gitarist Bjorn Wouters, trad op voor de wandelaars die de zes kilometer lange route door Groenlo liepen.

De wandeling leidde langs verschillende mooie plekken in de stad, waarbij De Bleek een van de muzikale tussenstops was. Daar lieten Alink en Wouters horen wat ze samen kunnen, met een repertoire dat aansluit bij hun recente werk.

Lisanne Alink bracht onlangs haar debuutsingle Shadows on the River uit. Het nummer en de bijbehorende muziekvideo zijn te vinden via NightWingsMusic.