LANDELIJK — Onderwijs stuurt jongeren te veel richting theorie, zeggen vakmensen

2 minuten leestijd

Foto: PR

Volgens een onderzoek onder vakmensen kiest het onderwijs jongeren te vaak voor theoretisch onderwijs, terwijl er juist veel behoefte is aan vakmanschap in de bouw en techniek. Een op de drie vakmensen noemt dit als belangrijkste reden waarom jongeren niet meer voor deze sectoren kiezen.

Het onderzoek van Proforto, uitgevoerd onder ongeveer 150 vakmensen, laat zien dat 30,5 procent vindt dat scholen jongeren te veel op theorie richten. Dit is ruim twee keer zo vaak genoemd als een te laag salaris, dat door 12,1 procent als reden wordt genoemd. Ook het imago van de sector speelt een kleinere rol (8,5 procent). De fysieke zwaarte van het werk wordt door 22 procent genoemd als reden om niet voor een vakberoep te kiezen.

Ondanks deze zorgen staan vakmensen zelf positief tegenover hun vak. Bijna acht op de tien zouden hun eigen kind of kleinkind aanmoedigen om een fysiek beroep te kiezen. Tegelijk vindt een grote meerderheid (84,2 procent) dat fysiek werk in Nederland minder gewaardeerd wordt dan kantoorwerk.

Het onderzoek verschijnt terwijl de arbeidsmarkt voor technische en bouwberoepen krap is, meldt het UWV. De verwachting is dat deze spanning tot 2030 zal toenemen.

Milan Bexkens van Proforto zegt: „Vakmensen zijn trots op hun werk en zouden het hun kinderen aanraden. Dat zij het onderwijs aanwijzen als reden dat jongeren minder vaak voor deze beroepen kiezen, is opvallend. Dit vraagt om aandacht van zowel het onderwijs als de sector zelf.”