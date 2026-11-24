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Foto: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Woningeigenaren in Gelderland kunnen vanaf vandaag gratis laten controleren of het dak van hun schuur asbest bevat. Via een nieuwe asbestcheck, aangeboden door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kunnen zij een foto van hun dak insturen. Bij een vermoeden van asbest volgt een laboratoriumtest om dit te bevestigen. Wie een asbestdak heeft, krijgt een stappenplan om het veilig te verwijderen.

In Nederland ligt nog ruim 60 miljoen vierkante meter asbestdak, verspreid over schuren, stallen en bedrijfspanden. Uit onderzoek blijkt dat slechts 15 procent van de eigenaren zich zorgen maakt over de gezondheidsrisico’s. Asbestdaken zijn vaak ouder dan dertig jaar en slijten door regen, vorst en zonlicht. Daardoor komen kankerverwekkende vezels vrij die via regenwater in de bodem terecht kunnen komen.

De gratis asbestcheck moet woningeigenaren helpen om de eerste stap te zetten richting verwijdering. Asbestexpert Jean-Pierre Oudsen van het ministerie legt uit dat de check laagdrempelig is en direct inzicht geeft in de mogelijkheden en kosten. Volgens hem heeft de helft van de woningeigenaren met een asbestdak al concrete stappen gezet, maar velen stellen het nog uit omdat ze niet weten waar te beginnen.

Een van de mensen die het dak van zijn carport zelf verwijderde, is Roy Veldhuizen uit Apeldoorn. Hij vond het geen prettige gedachte om onder een oud asbestdak te staan, zeker omdat hij er dagelijks zijn auto parkeerde. Veldhuizen liet zich vooraf goed informeren en vond de klus uiteindelijk meevallen.

Ook voor ondernemers en agrariërs is er aandacht. Zij kunnen vanaf nu hun vragen over asbestdaken online stellen aan een adviseur via asbestvrijdak.nl. Daarnaast kunnen zij samen met een adviseur een gratis persoonlijk plan maken om hun asbestdak te verwijderen. Dit is belangrijk, want asbestdaken kunnen ook financiële risico’s met zich meebrengen, zoals problemen met de verzekerbaarheid van bedrijfspanden.

Melkveehouder Christiaan liet zijn oude varkensschuur met asbestdak verwijderen. Met hulp van een agrarisch adviseur vond hij een aanpak die tienduizenden euro’s scheelde en maakte hij gebruik van regelingen. Hij raadt anderen aan om niet langer te wachten met het verwijderen van asbestdaken vanwege gezondheids- en financiële risico’s.

De gratis asbestcheck is te vinden op asbestvrijdak.nl. Hier kunnen woningeigenaren ook direct een foto van hun dak uploaden voor beoordeling.