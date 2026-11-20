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REGIO — De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft op 10 november een partij van meer dan 8000 illegale geneesmiddelen in beslag genomen bij een online aanbieder. Het gaat om middelen als retatrutide, tirzepatide en semaglutide, die als afslankmedicatie werden aangeboden, maar niet zijn geregistreerd en zonder handelsvergunning worden verkocht. De handel in deze middelen is verboden volgens de Geneesmiddelenwet.

Het onderzoek kwam op gang na meldingen van mensen die gezondheidsklachten kregen na het gebruik van deze producten. De IGJ werkt samen met de politie en onderzoekt de aanbieder verder. Afhankelijk van de bevindingen kunnen bestuursrechtelijke maatregelen volgen.

Bij het onderzoek zijn ook een woning en een auto doorzocht. Daarbij werden onder meer een alarmpistool, een imitatievuurwapen, verdovende middelen en een grote som contant geld in beslag genomen. Drie verdachten zijn aangehouden, maar inmiddels weer heengezonden. Het onderzoek loopt nog.

De IGJ waarschuwt consumenten nadrukkelijk om geen geneesmiddelen via websites of sociale media te kopen. De inhoud en werking van deze middelen zijn onbekend en het gebruik ervan kan gevaarlijk zijn. Bij gezondheidsproblemen adviseert de IGJ contact op te nemen met een huisarts en medicatie alleen bij erkende apotheken te halen.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van de IGJ.