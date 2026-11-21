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Steeds meer post van de Belastingdienst komt digitaal binnen via MijnOverheid.nl en de Berichtenbox-app. Toch heeft 4 op de 10 mensen geen e-mailmeldingen aangezet, blijkt uit onderzoek. Daardoor loop je het risico belangrijke berichten te missen.

Op MijnOverheid.nl kun je in enkele minuten e-mailmeldingen instellen. Zo ontvang je een bericht zodra er nieuwe post klaarstaat. Ook de Berichtenbox-app op je smartphone kan meldingen geven, zodat je onderweg je post kunt bekijken.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om belastingpost alleen digitaal te ontvangen. Dat bespaart papier en zorgt ervoor dat je altijd toegang hebt tot je post, waar je ook bent. Ruim 4 miljoen Nederlanders hebben deze voorkeur al ingesteld. Je kunt dit zelf regelen door op MijnOverheid.nl of in de Berichtenbox-app bij ‘Belastingdienst’ een vinkje te zetten.

Vanaf begin volgend jaar ontvang je belastingaangiftepost alleen nog digitaal als je hiervoor kiest. Het is daarom verstandig om meldingen aan te zetten, zodat je geen belangrijke berichten mist.

Meer informatie en een stappenplan om digitale post in te stellen vind je op de officiële website van de Belastingdienst.