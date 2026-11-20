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Consumenten die hun zorgpremie voor 2027 in één keer betalen, krijgen meer korting dan vorig jaar. De gemiddelde korting op de basispolis stijgt van 27 naar 31 euro, blijkt uit een vergelijking van 63 zorgpolissen door vergelijkingswebsite Zorgverzekerinq.nl.

Alle onderzochte basispolissen bieden in 2027 korting bij jaarbetaling, terwijl dat in 2026 nog voor 96 procent van de polissen gold. Het gemiddelde kortingspercentage gaat omhoog van 1,35 naar 1,50 procent. Dit komt deels doordat de zorgpremies stijgen, waardoor een gelijkblijvend kortingspercentage meer euro’s oplevert.

De grootste verandering is te zien bij VinkVink, het online label van Menzis. Deze zorgpolis introduceert een korting van 3 procent, wat neerkomt op een voordeel van 53,42 euro per jaar. De maandpremie bij VinkVink is 148,40 euro, wat bij maandelijkse betaling uitkomt op 1.780,80 euro per jaar. Wie vooruitbetaalt, betaalt 1.727,38 euro.

Daarnaast verhogen vier andere polissen hun kortingspercentage: a.s.r. Ik kies zelf Goede Keuze en VGZbewuzt verdubbelen hun korting van 1 naar 2 procent, wat neerkomt op ongeveer 22 tot 23 euro extra voordeel per jaar. DSW en Stad Holland verhogen hun korting van 1,5 naar 2 procent, wat ongeveer 13 euro extra korting oplevert.

Voor zorgverzekeraars heeft het innen van de premie in één keer voordelen, zoals minder administratie en minder risico op betalingsachterstanden. Voor consumenten kan het financieel aantrekkelijk zijn, maar het vereist wel dat zij het bedrag in één keer kunnen missen.

Zorgverzekerinq.nl baseerde het onderzoek op de reguliere premie voor een volwassen verzekerde met het wettelijke eigen risico, zonder vrijwillig eigen risico of collectieve korting. De korting is berekend over de jaarpremie, vermenigvuldigd uit de maandpremie.

Meer details en tabellen zijn te vinden op de officiële website van Zorgverzekerinq.nl.