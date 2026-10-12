GROENLO — HV Grol DS1 zet DHV DS1 met ruime overwinning opzij

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Foto: René van den Mosselaar

HV Grol DS1 speelde zondagmiddag een overtuigende wedstrijd tegen DHV DS1 uit Delden. Vanaf het begin was duidelijk dat de thuisploeg in Groenlo de punten wilde houden.

De defensie van HV Grol stond stevig en maakte het de bezoekers lastig om door te komen. Keeper Nikki hield haar doel goed schoon bij de schaarse kansen die DHV kreeg. De ruststand van 13-6 toonde de krachtsverhouding aan, met HV Grol duidelijk in de leiding.

In de tweede helft bleef HV Grol het tempo hoog houden. De teamspirit was duidelijk zichtbaar in hun spel, waarbij spelers van alle posities doelpunten maakten. Het collectief hield DHV op afstand en liep uiteindelijk uit naar een ruime 31-16 overwinning.