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De Graafschap heeft maandagavond de uitgestelde Gelderse derby tegen Vitesse met 0-1 gewonnen. Julian Kania besliste de wedstrijd in de 82e minuut met een kopbal uit een hoekschop van Mark Diemers.

De overwinning betekent dat De Graafschap nu op de elfde plaats staat in de Keuken Kampioen Divisie. De wedstrijd was eerder uitgesteld vanwege een blokkade van de spelersbus van De Graafschap.

De Gelderse derby tussen Vitesse en De Graafschap blijft daarmee spannend, met beide clubs die strijden om een goede positie in de competitie.