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In het cultuurhistorisch centrum kult Westmünsterland in Vreden is sinds 23 november een mobiele escape room te spelen die deelnemers meeneemt naar het jaar 1941. Het spel, getiteld Der Löwe von Münster, richt zich op de predikingen van bisschop Clemens August Graf von Galen, die zich verzette tegen de vervolging en moord op mensen met een beperking door het naziregime.

De escape room is tot en met 9 januari 2027 beschikbaar. Schoolklassen en jeugdgroepen kunnen gratis deelnemen, terwijl particuliere groepen een vergoeding van 70 euro per sessie betalen. Reserveren is verplicht.

De locatie van het spel is het kult Westmünsterland, een centrum dat zich bezighoudt met de cultuur en geschiedenis van de regio. De escape room biedt een interactieve manier om kennis te maken met een belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de moed van bisschop von Galen.