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De gemeente Montferland staat onder actief toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie omdat zij nog niet voldoet aan de wettelijke opvangplicht voor asielzoekers. De minister heeft Montferland op trede 3 van de interventieladder geplaatst, wat betekent dat het ministerie de situatie nauwlettend volgt.

Burgemeester Anne-Marie Fellinger laat weten dat de gemeente nog zoekt naar een geschikte locatie om aan de opvangopgave te voldoen. De gemeente heeft geen specifieke datum genoemd waarop het besluit tot toezicht is genomen.

De maatregel volgt uit de Spreidingswet, die gemeenten verplicht opvangplaatsen voor asielzoekers te regelen. Montferland is niet de enige gemeente die hiermee te maken heeft; ook andere gemeenten in de regio staan onder toezicht of zijn in gesprek met het ministerie over opvang.