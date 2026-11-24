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De gemeenteraad van Oost Gelre heeft een krediet goedgekeurd voor de aankoop van drie percelen bij De Veurden. Hier kunnen in een eerste fase ongeveer 24 woningen worden gebouwd, waarvan 16 betaalbaar zijn.

De woningen zijn bedoeld voor starters, jongeren en senioren. De grond moet nog definitief worden aangekocht, waarna de gemeente de plannen verder uitwerkt. Ook krijgt de speeltuin in het gebied een nieuwe plek.

De aankoop en woningbouw maken deel uit van de lokale plannen om meer betaalbare woningen te realiseren en het woonaanbod te diversifiëren.