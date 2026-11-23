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Foto: PR

Een 19-jarige fietser uit Lichtenvoorde is overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een aanrijding in de nacht van zaterdag op zondag. Het slachtoffer werd op de Aaltenseweg aangereden en meters meegesleurd door een bestelbus.

De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. De politie arresteerde een 25-jarige man uit Winterswijk als verdachte. Na verhoor is hij weer vrijgelaten, maar hij blijft verdachte in het onderzoek.

De bestelbus werd later op de middag teruggevonden. De politie roept getuigen op zich te melden met informatie of beeldmateriaal van het incident.