GROENLO — Grol verliest thuisduel van promovendus WSV met 5-2

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Foto: Marcel Houwer

Grol heeft zondag een nederlaag geleden tegen promovendus WSV. Op het eigen sportpark verloor het team met 5-2, ondanks een goede start en een gelijkmaker in de eerste helft.

De wedstrijd begon met een kans voor Grol, maar het was WSV dat via een corner op voorsprong kwam door Jasper Kok. Kort daarna maakte Sem van Beckhoven namens Grol gelijk. Grol had het betere van het spel, maar vlak voor rust scoorde Milan Oosterholt de 2-1 voor WSV na een aanval over rechts.

In de tweede helft liep WSV snel uit. Jasper Kok maakte in de 51e minuut de 3-1 en later profiteerde WSV nog twee keer van fouten in de verdediging van Grol, waardoor de stand opliep naar 5-1. Grol wist in de 81e minuut nog te scoren via een eigen doelpunt van een WSV-verdediger, maar dat was niet genoeg om het tij te keren.

Grol, dat komende zondag vrij is, staat na vier wedstrijden op de twaalfde plaats in de competitie met drie punten. Op zondag 25 oktober speelt het team om 14.30 uur thuis tegen OBW, dat ook drie punten heeft.

De volledige uitslagen en de stand in de competitie zijn te vinden op de officiële website van Grol.