VARSSEVELD — A18 tussen Varsseveld en Wehl tijdelijk afgesloten voor onderhoud viaduct Bielheimerbeek

2 minuten leestijd

Foto: Ter illustratie AI

De A18 tussen Varsseveld en Wehl is in oktober tijdelijk afgesloten vanwege onderhoud aan het viaduct over de Bielheimerbeek. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit om de voegen van het viaduct te vervangen en het asfalt rondom het viaduct te vernieuwen. Dit is nodig om de veiligheid en betrouwbaarheid van het viaduct op lange termijn te waarborgen.

De belangrijkste afsluiting vindt plaats van vrijdag 16 oktober 20.00 uur tot maandag 19 oktober 05.00 uur. Tijdens deze periode is de A18 richting Doetinchem volledig afgesloten voor het vervangen van de voegen. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

Daarnaast voert Rijkswaterstaat in de nachten voorafgaand aan de afsluiting ook onderhoud uit aan het asfalt op verschillende delen van de A18. Dit gebeurt op de volgende momenten:

Van maandag 12 oktober 20.00 uur tot dinsdag 13 oktober 05.00 uur tussen aansluiting Doetinchem (3) en Varsseveld.

Van dinsdag 13 oktober 20.00 uur tot woensdag 14 oktober 05.00 uur tussen aansluiting Wehl (2) en Doetinchem-Oost.

Van woensdag 14 oktober 20.00 uur tot donderdag 15 oktober 05.00 uur tussen Doetinchem-Oost (4) en de N18.

Van donderdag 15 oktober 20.00 uur tot vrijdag 16 oktober 05.00 uur tussen Varsseveld en Doetinchem-Oost.

Rijkswaterstaat adviseert om het traject tussen Varsseveld en Doetinchem tijdens het weekend van de werkzaamheden zoveel mogelijk te vermijden. Verkeer dat toch richting Doetinchem reist, wordt lokaal omgeleid met borden. Op het onderliggende wegennet kan daardoor meer verkeer dan normaal worden verwacht.

Voor automobilisten die vanuit Enschede naar Arnhem reizen, geldt een adviesroute via de A35, A1 en A50. De extra reistijd door de afsluitingen bedraagt maximaal 15 minuten.

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te controleren via vanAnaarBeter.nl of een navigatie-app, zodat zij goed voorbereid op pad kunnen gaan.