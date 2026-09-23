Oost Gelre vraagt elektrische rijders laadplek vrij te maken na opladen

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Foto: Marcel Houwer

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre roept bestuurders van elektrische auto’s op om hun voertuig te verplaatsen zodra het opladen bij een openbare laadpaal is voltooid. Zo wil de gemeente voorkomen dat laadplekken onnodig bezet blijven en andere gebruikers worden gehinderd.

Volgens de gemeente is een parkeerplaats bij een laadpaal primair bedoeld om een elektrische auto op te laden. Wanneer een volledig opgeladen auto op die plek blijft staan, spreekt men van ‘laadpaalkleven’. Dit belemmert andere elektrische rijders die hun auto willen opladen.

In wijken waar meerdere mensen afhankelijk zijn van dezelfde laadpunten, adviseert de gemeente om onderling afspraken te maken. Bijvoorbeeld via een appgroep waarin buurtbewoners kunnen aangeven wanneer hun auto is opgeladen of wanneer een laadplek vrijkomt.

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Wie een eigen oprit of parkeerplaats heeft, kan daar een laadpaal of wallbox laten plaatsen. Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om thuis te laden via de openbare ruimte met een platte laadkabel. Voor inwoners zonder eigen terrein en zonder openbare laadpaal in de buurt bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente een verzoek in te dienen voor een nieuw laadpunt.

De gemeente beoordeelt zo’n aanvraag onder meer op basis van het aantal bestaande laadpalen in de omgeving en de afstand tot het dichtstbijzijnde laadpunt.

Meer informatie over de voorwaarden en mogelijkheden is te vinden op de website van de gemeente Oost Gelre.