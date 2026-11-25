1 minuut leestijd

Foto: PR

Het politie-evenement Hunted Oost Gelre gaat donderdag 26 november niet door. Het spel, bedoeld voor jongeren en gepland in het centrum van Lichtenvoorde, is afgelast na een dodelijk verkeersongeval dit weekend waarbij een 19-jarige inwoner van Lichtenvoorde om het leven kwam.

De organisatie heeft besloten het evenement te annuleren uit respect voor de situatie en vanwege de impact die het ongeval heeft op de gemeenschap. Het spel zou jongeren uitdagen om uit handen van politie en boa’s te blijven tijdens een spannende achtervolging in de binnenstad.

Meer informatie over het evenement en eventuele nieuwe data is nog niet bekendgemaakt.