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Op zondag 29 november 2026 klinkt in Groenlo voor het eerst dit seizoen het karakteristieke geluid van de midwinterhoorn. De Adventbloazers Groenlo blazen tussen 12.30 en 14.00 uur vanaf verschillende plekken in de stad, waaronder de toren van de Calixtusbasiliek, de Kanonswal en de omgeving van Brouwersnös en de Maliebaan.

Met het traditionele ‘Anbloazen’ op de eerste zondag van de Advent wordt het midwinterhoornseizoen officieel geopend. Deze eeuwenoude traditie, die sinds 2013 op de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed staat, wordt in Groenlo levend gehouden door de Adventbloazers.

De warme, sonore klanken van de midwinterhoorn zijn bij helder weer op meerdere locaties in Groenlo te horen. Het seizoen loopt door tot Driekoningen op 6 januari, wanneer het afsluitende ‘Afbloazen’ plaatsvindt.

De midwinterhoorn is een typisch Achterhoekse traditie die in Groenlo een bijzondere plek heeft. De klanken horen bij de donkere wintermaanden en brengen een eeuwenoude sfeer in de stad.