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Foto: Marcel Houwer

De begane grond van het voormalige Rabobankgebouw aan de Mattelierstraat 13 wordt voorlopig geen woonruimte. Het college van Oost Gelre wil niet meewerken aan het plan van de eigenaar om er drie appartementen te maken.

De eigenaar voert aan dat de ruimte voor dienstverlening leegstaat en dat de twaalf appartementen op de verdiepingen snel zijn verhuurd. Ook zou wonen volgens de ingediende toelichting minder parkeerplaatsen vragen dan een commerciële functie.

Het college vindt een publieksgerichte invulling belangrijk voor de levendigheid van de Mattelierstraat, die het centrum met de rest van Groenlo verbindt. In de vergunning uit 2023 is daarom ruimte gereserveerd voor dienstverlening, cultuur, leisure of detailhandel. Volgens de gemeente is bovendien onvoldoende aangetoond dat zulke functies niet haalbaar zijn. Eerdere mogelijkheden voor een winkel- of horeca-invulling zijn volgens het college niet verder uitgewerkt.

De eigenaar kan een aangepast principeverzoek indienen. De gemeente erkent dat de begane grond intussen leeg kan blijven.

Het besluit staat op de besluitenlijst van het college.