LICHTENVOORDE — Alzheimer Trefpunt bespreekt levenstestament in Lichtenvoorde

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Mensen met dementie, hun naasten en betrokkenen zijn welkom op het Alzheimer Trefpunt op woensdag 25 november 2026 in Bibliotheek Lichtenvoorde aan De Leest 2. Het trefpunt start om 19.30 uur met een ontvangst onder het genot van koffie of thee. Het programma loopt van 20.00 tot 21.30 uur en is vrij toegankelijk.

Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ‘Bespreek samen de toekomst: Leg wensen vast’ centraal. Notaris Mr. J.B. (Job) van ’t Hooft licht toe wat een levenstestament inhoudt en waarom het belangrijk is om wensen al vroegtijdig vast te leggen, zeker wanneer iemand te maken krijgt met dementie. Zo’n testament regelt zowel financiële als medische aspecten en kan alleen worden opgesteld als iemand hier zelf nog toe in staat is.

De notaris zal aan de hand van praktijkvoorbeelden uitleg geven over hoe zo’n levenstestament werkt en welke stappen daarvoor nodig zijn. Hiermee wil het Alzheimer Trefpunt duidelijkheid bieden aan mensen met dementie en hun omgeving over toekomstige zorg en beslissingen.

Parkeren is mogelijk op de nieuwe parkeerplaats tegenover de bibliotheek. De toegang tot deze bijeenkomst is gratis.