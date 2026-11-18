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Foto: PR

Op vrijdag 20 november 2026 organiseert Groenlo voor de vijfde keer De Grolsche Gracht Kroegentocht. Meer dan 500 deelnemers gaan dan op pad langs vijf verschillende kroegen binnen de vestinggrachten van de stad. Dit jaar heeft elke kroeg een eigen landenthema met bijbehorende activiteiten.

De kroegentocht begint om 19.00 uur bij City Lido aan de Kerkstraat 6. Vanaf daar reizen de feestgangers van kroeg naar kroeg, waar muziek en gezelligheid centraal staan. Voor het eerst zijn er ook speciale tickets voor 30-plussers, zodat zij samen met leeftijdsgenoten kunnen meedoen.

De avond wordt afgesloten met een afterparty in City Lido, waar een zanger en dj’s zorgen voor muziek tot 02.00 uur. De inloop start om 18.30 uur.

Tickets zijn verkrijgbaar via www.degrolschegracht.nl/tickets.