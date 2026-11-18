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Angela en Hans Benedictus uit Lichtenvoorde zorgen al jaren voor baby’s die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Inmiddels is hun 29e pleegkind opgenomen in hun gezin. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk zette het stel onlangs in het zonnetje via de Wensboom van het ziekenhuis.

Het echtpaar is geregeld op de kinderafdeling van het SKB te vinden, wanneer een pleegbaby wordt opgenomen. Medewerkers merkten hoeveel tijd, liefde en aandacht Angela en Hans aan deze kwetsbare kinderen geven, soms in emotioneel moeilijke situaties. Daarom vroeg Sara Wamelink, medisch pedagogisch zorgverlener op de afdeling, namens het SKB een wens in: een diner aan huis om hen te bedanken en even zelf te laten ontspannen.

De verrassing begon na een bezoek aan kinderarts Tang. Sara en Christianne Suurland van de Wensboom kwamen met een cheque langs. Daarna nodigden medewerkers het paar uit in de koffiekamer van de kinderafdeling, waar zij hun waardering uitten. Ook lieten zij een videoboodschap zien met persoonlijke en warme woorden. Angela en Hans waren zichtbaar geëmotioneerd; nu stonden zij eens in het middelpunt.

Thuis ontvingen zij nog een extra verrassing. Bianca Penazzo van Clan-Destino Catering uit Winterswijk verzorgde een Italiaans diner bij hen thuis, compleet met live koken en pure gerechten. Angela noemt het een ‘‘geweldig cadeau’’ en was onder de indruk van de gezellige sfeer en aandacht.

De Wensboom van het SKB is een initiatief waarbij patiënten, bezoekers en medewerkers wensen kunnen indienen voor anderen of zichzelf. Een speciaal comité selecteert en vervult de mooiste wensen, waarmee het ziekenhuis haar betrokkenheid en persoonlijke zorg laat zien.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.