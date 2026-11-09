GROENLO — Grolse kerstboom verandert in Wensboom met lokaal talent en wensen

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Foto: Marcel Houwer

De traditionele kerstboom op de Markt krijgt dit jaar een nieuwe betekenis. Vanaf 20 november hangt de boom vol met zelfgemaakte versieringen van lokale kunstenaars, terwijl inwoners er hun wensen kunnen achterlaten voor anderen of voor zichzelf. Zo ontstaat de Wensboom: een plek waar talent uit Groenlo samenkomt met aandacht voor elkaar.

Het initiatief komt van Rabobank en de sociale onderneming WISH3, in samenwerking met de Groenlose Ondernemers Vereniging, Kegelclub UTO, VVV Inspiratiepunt Groenlo en Vier het Grolse Goed. Kegelclub UTO zorgt net als in voorgaande jaren voor het plaatsen en verlichten van de boom, waarmee een vertrouwde traditie wordt verbonden aan dit nieuwe maatschappelijke project.

De versieringen zijn gemaakt door deelnemers van AC Groenlo van Sius, de Stadskamer, Proeflokaal De Kroon en leerlingen van basisschool Ni-je Veste (zie foto’s). Hun eigen ontwerpen geven de boom een uniek karakter en maken het lokale talent zichtbaar voor iedereen in het centrum van Groenlo. Het idee erachter is eenvoudig: iedereen heeft iets te bieden en verdient het om gezien te worden.

Op vrijdag 20 november om 17.00 uur wordt de Wensboom feestelijk ontstoken door wethouder Arjen Schutten, samen met vertegenwoordigers van Rabobank en de lokale ondernemersvereniging. Tijdens deze bijeenkomst staat het werk van de makers centraal. Belangstellenden zijn welkom om het moment op de Markt mee te maken.

Vanaf de opening kunnen inwoners tot en met eind december wensen indienen voor iemand die extra aandacht of steun verdient, of voor een bijzonder moment. Wenskaarten zijn verkrijgbaar bij verschillende winkels, het VVV Inspiratiepunt, Rabobank en De Mattelier. Ingevulde kaarten kunnen in een wensbox bij de boom of bij Rabobank worden achtergelaten. Ook online kunnen inwoners hun wens via WISH3.nl indienen.

In 2027 worden een deel van de ingediende wensen vervuld met steun van Grolse ondernemers. Of het nu gaat om een bijzondere ontmoeting, een gezamenlijke activiteit of een klein gebaar van waardering, het initiatief wil vooral de betrokkenheid in de stad versterken, ook na de feestdagen.