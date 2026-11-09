DOETINCHEM — Food.Film.Fest in Amphion Filmhuis combineert films met lokale smaken

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Op vrijdag 13 november nodigen Amphion Filmhuis en Herenboeren ‘t Maatje uit Doetinchem uit voor het Food.Film.Fest, een middag waarin film, gesprekken en proeverijen van lokale producten samenkomen. Het evenement begint om 16.00 uur en draait om de toekomst van ons voedsel en het belang van een gezonde bodem.

Bezoekers zien eerst de korte film SLOOT, die een blik onder water werpt op het leven in een gewone sloot. Aansluitend is er een nagesprek over voedsel en landbouw. Vervolgens kunnen deelnemers een uur lang lokale producten proeven en elkaar ontmoeten. De dag sluit af met de documentaire Eat More Trees, die laat zien hoe bomen en regeneratieve landbouw bijdragen aan het herstellen van de bodem en een duurzamere manier van voedselproductie.

Herenboeren ‘t Maatje vertelt tijdens het festival over eigen initiatieven om lokaal en duurzaam voedsel te bevorderen. Het event wil zo een platform bieden om ideeën uit te wisselen en te ontdekken wat er lokaal al gebeurt op het gebied van gezond en verantwoord eten. De proeverij maakt deel uit van het entreeticket, zodat bezoekers direct kunnen ervaren wat de regio te bieden heeft.

De toegang tot het Food.Film.Fest kost € 14,50, inclusief het volledige programma en de proeverij. Het evenement vindt plaats in Amphion Filmhuis. Kaarten zijn verkrijgbaar via de officiële website van Amphion.