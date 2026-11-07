GROENLO — Inter Nos Groenlo bereidt eindejaarsconcert voor in Bommelwereld

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Mannenzangvereniging Inter Nos Groenlo repeteert op donderdagavonden voor het eindejaarsconcert dat op zaterdag 19 december plaatsvindt in de theaterzaal van Bommelwereld. Het koor brengt dan het programma Winterse Klanken bij Olivier B. Bommel.

Tijdens de repetities werkt Inter Nos aan verschillende nieuwe nummers. Daarnaast staan ook bekende kerstliederen op het repertoire, waarmee het koor de bezoekers in een warme kerstsfeer wil brengen.

De theaterzaal van Bommelwereld opent om 19.00 uur de deuren. Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten kosten 20 euro per stuk en zijn inclusief koffie en garderobe. Per persoon kunnen maximaal twee kaarten worden besteld via kaarten@internosgroenlo.nl.